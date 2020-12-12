В отборочном этапе конкурса участвовало 446 педагогов, 124 из них боролись за победу в финале.

Преподаватель по классу народных инструментов Лакинской детской школы искусств Александр Чернов вошёл в число призёров Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», учреждённого Министерством культуры РФ. В отборочном этапе конкурса участвовало 446 педагогов, 124 из них боролись за победу в финале.«Отдельные слова благодарности за труд, за терпение и большое человеческое спасибо за этот год, который мы переживаем все вместе. Мы понимаем, какой невероятный труд стоит за каждым ребёнком. Мы очень будем стараться вам помогать и быть рядом», – отметила на церемонии награждения Министр культуры Ольга Любимова.Украшением торжественного мероприятия стали выступления молодых дарований, воспитанников Музыкальной школы Российской академии музыки им. Гнесиных, членов большого жюри конкурса Евгения Князева и Екатерины Мечетиной, а также преподавателей и студентов Российской академии музыки имени Гнесиных.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)