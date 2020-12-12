12 декабря в России отмечают один из главных государственных праздников.
Уважаемые коллеги!
От имени руководства, коллегии Управления МВД России по Владимирской области поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция является основным законом государства, выражающим волю и интересы народа, закрепляющим важнейшие начала конституционного строя и государственного устройства.
Для каждого гражданина Российской Федерации Конституция стала гарантом прав и свобод. Наша задача – чтить и хранить заложенные в ней ценности, укреплять могущество великой России.
В этот день от всей души желаю благополучия, стабильности, успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне!
Начальник УМВД России
по Владимирской области
генерал-майор полиции В.П. Кукушкин