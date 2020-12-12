Речь идет о совершенствовании налогового законодательства для поддержки малого и среднего предпринимательства.

В администрации Владимирской области обсудили дополнительный пакет региональной поддержки для предпринимателей. В частности, речь идет о совершенствовании налогового законодательства для поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с планируемой отменой в следующем году единого налога на вменённый доход.Среди предложений – рассмотреть возможность введения льгот для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения или патент. Кроме того, отмечена назревшая необходимость разработки отдельной системы налогообложения для семейного бизнеса и юридического закрепления этой отдельной бизнес-единицы. Владимирская область готова внести свою лепту в обсуждение этого вопроса на федеральном уровне.(Фото:Pixabay)