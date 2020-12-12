В преддверии новогодних праздников цены на многие продукты традиционно повышаются из-за высокого спроса. А ближе к 31 декабря некоторые из них и вовсе становится трудно найти на прилавках.

В преддверии новогодних праздников цены на многие продукты традиционно повышаются из-за высокого спроса. А ближе к 31 декабря некоторые из них и вовсе становится трудно найти на прилавках.В текущем году ситуация с подорожанием продуктов особенно обострилась. Даже на самые важные товары, такие как подсолнечное масло, хлеб и муку цены взлетели на 70%. Это вызвало беспокойство не только среди граждан, но и у представителей федеральных властей.О происходящем уже высказались президент и премьер-министр России Владимир Путин и Михаил Мишустин. Генеральная прокуратура и сотрудники антимонопольных органов начали проверку во всех регионах страны, пообещав "решительную и принципиальную" реакцию на выявленные нарушения, в особенности – на случаи картельных сговоров.Эксперты подсчитали, что в Новом году 2020-2021 праздничный стол обойдется россиянам в 10,5 тысячи рублей. Известный ресторатор Елена Мясникова перечислила несколько неочевидных способов уменьшить эту сумму.В первую очередь Мясникова рекомендует заранее составить план покупок и не приобретать продукты спонтанно. Она советует обратить внимание на товары с большим сроком годности, поскольку их можно приобрести заранее. Специалист также отметила, что вопреки тенденции цены на мясо птицы снизились, а с помощью него можно разнообразить рацион и заменить некоторые ингредиенты в традиционных новогодних блюдах.