Российских пенсионеров предупредили о скорой корректировки системы накоплений. Что ждет пенсии в 2021 году, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Российских пенсионеров предупредили о скорой корректировки системы накоплений. Что ждет пенсии в 2021 году, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.Министерство финансов и Центробанк представили годом ранее гарантированный пенсионный план. Согласно концепции, россияне будут добровольно отчислять до 6% из заработной платы в негосударственный пенсионный фонд. Таким образом граждане смогут самостоятельно увеличить размер будущих выплат.По мнению эксперта, новая система подразумевает, что россияне будут сами заботиться о своем будущем, государство же обеспечивает им лишь физиологическое выживание. "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих", – заявил Алексей Зубец в комментарии "Московскому комсомольцу".Дело в том, что в России нет никаких гарантий долгой устойчивости таких накоплений. Как отметил экономист, в ближайшие полгода-год граждане еще могут представить, что будет с ситуацией в стране и с их личными деньгами, дальнейшие перспективы системы туманны.Большинство граждан боятся кризисов и банкротств через десять-двадцать лет. Зубец рассказал, что во многих странах жизнь пенсионеров защищают программы со смешанным, государственно-частным участием. В России же пока нет такого механизма. А, значит, что ждет , говорить пока трудно.