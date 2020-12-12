Днем 12 декабря стало известно о смерти знаменитого артиста Валентина Гафта. Актер театра и кино, прославленный режиссер скончался на 86-м году жизни.

Днем 12 декабря стало известно о смерти знаменитого артиста Валентина Гафта. Актер театра и кино, прославленный режиссер скончался на 86-м году жизни.Сообщение о внезапно кончине Гафта стало настоящим шоком для россиян. Подробности случившегося остаются неизвестны.Судя по всему, умер Валентин Гафт ранним утром 12 декабря. Последние годы жизни великий артист страдал от серьезных хронических заболеваний. Не исключено, что пандемия и вынужденная изоляция еще больше ослабили организм актера.Детали произошедшего устанавливаются. Родственники на момент публикации материала не делали официальных заявлений. Дата похорон и прощания с Валентином Гафтом будет объявлена позже.Напомним, что имя прославленного артиста в последнее время мелькало в СМИ из-за споров о наследстве. По некоторым данным, на многомиллионное состояние Валентина Гафта претендуют сразу несколько человек, в том числе его внебрачный сын.Как , недавно актер пережил инсульт. В 2020 году он много времени провел на даче: восстанавливал силы на природе. И там за артистом постоянно наблюдали медики. Гафт даже отметил 85-летие, но в узком кругу близких, без шикарных торжеств.Валентин Гафт – один из самых известных актеров советского театра и кино. На его счету десятки, если не сотни ролей: артист выступал на сцене с конца 1950-х.За карьеру, длина которой больше полувека, Валентин Гафт стал обладателем множества наград. В 2016 году он получил из рук президента орден "За заслуги перед отечеством" IV степени.