Валентин Гафт был невероятно талантливым человек. Он не только блистал в театре и на телеэкране, но и писал сатирические стихотворения.

Валентин Гафт был невероятно талантливым человек. Он не только блистал в театре и на телеэкране, но и писал сатирические стихотворения.Народный артист был эмоциональным и проницательным автором. Ему принадлежит множество едких эпиграмм, посвященных деятелям культуры. Коллеги и друзья Валентина Гафта вспоминают, что стать героем его произведения было не только не обидно, но даже в каком-то смысле престижно.Мишенью насмешек народного артиста однажды стал Леонид Ярмольник. 66-летний актер известен как мастер пантомимы, на творческих вечерах он часто изображал предметы быта, например, чайник и унитаз. О таком умении Валентин Гафт высказался в язвительных строках:"Чего не сделаешь за стольник,Чтоб овладеть теплом сердец?Был даже чайником Ярмольник,Но унитаз – его венец…"Нелестную эпиграмму он посвятил и художнику-модельер Вячеславу Зайцеву. Актер назвал его "рабом и господином моды", которого все страны пытаются разорвать на части: "Дел тряпочных великий мастер, / И женщин розовое счастье, / И голубая страсть мужчин".Напомним, о стало известно 12 декабря. Как рассказала его жена Ольга Остроумова, причиной стали последствия инсульта. Прощание состоится 15 декабря в театре "Современник". Похоронят народного артиста на Троекуровском кладбище.