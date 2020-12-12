Злоумышленник наполнил дно мусорного контейнера конфетными изделиями и в день вывоза мусора планировал перегрузить их в свою машину для последующего вывоза с территории фабрики...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи кондитерских изделий на общую сумму более 340 тысяч рублей.В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации, расположенной на Малой Красносельской улице. Мужчина сообщил о попытке хищения кондитерских изделий на общую сумму более 340 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Леснорядской улице задержали подозреваемого – 33-летнего приезжего мужчину, являющегося сотрудником данной организации. Установлено, что задержанный наполнил дно мусорного контейнера конфетными изделиями, а сверху накидал мешки, создавая видимость заполненности. В день вывоза мусора он планировал лишь избавиться от верхних пакетов, а конфеты перегрузить в свою машину для последующего вывоза с территории фабрики, однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как охранник заметил происходящее и вызвал сотрудников полиции.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60