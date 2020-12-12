Он направлен на воспитание у школьников культуры осознанного потребления, в том числе раздельного сбора отходов.

Во владимирской школе №31 презентовали пилотный проект по экологическому воспитанию. Он направлен на воспитание у школьников культуры осознанного потребления, в том числе раздельного сбора отходов. Его инициаторами стали управление образования и отдел по охране окружающей среды администрации города Владимира совместно с сетью ресторанов одной из сетей быстрого питания во Владимирской области.С сегодняшнего дня в коридорах 31-й школы установлены специальные контейнеры для сбора пластика. Директор образовательного учреждения Татьяна Григорьева пояснила, что в течение нескольких месяцев волонтеры проекта будут отслеживать и фиксировать особенности организации раздельного сбора мусора в образовательном учреждении. Акцию поддержала управляющая компания, которая специально расширила уличную контейнерную площадку, а региональный оператор пообещал вывозить специально собранные пластиковые отходы бесплатно.Для пилотного проекта по воспитанию культуры раздельного сбора отходов среди детей школа №31 выбрана не случайно. В этом году она стала лучшей школой города по экологической и природоохранной работе. Ее ученики — постоянные и активные участники общегородских акций. Они уже давно реализуют свои экологические проекты. Например, ученица школы Маргарита Ланцова со своими проектами неоднократно становилась призером экологических олимпиад.Как отметила представитель сети ресторанов быстрого питания во Владимирской области Ирина Коваленко, в России компания с прошлого года реализует на собственных предприятиях программы энерго- и ресурсосбережения, раздельного сбора мусора, а также проводит волонтерские акции: экологические забеги, субботники, открытые уроки. С 31-й школой волонтеров кампании связывает давнее сотрудничество. Ученики школы традиционно поддерживают акции по формированию культуры обращения с отходами и экологическому просвещению.В дальнейшем опыт проекта по популяризации раздельного сбора отходов планируется распространить во всех городских школах.(Фото: Администрация Владимира )