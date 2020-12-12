В рамках акции «Конституция Российской Федерации – основной закон страны» подполковник внутренней службы Евгений Галин обсудил с сотрудниками вступившие в этом году в силу поправки в Конституции РФ...

Накануне празднования дня Конституции Российской Федерации в УВД по Зеленоградскому АО была проведена онлайн-лекция.День Конституции – один из самых значимых государственных праздников России, который отмечается ежегодно 12 декабря. Конституция – главный закон государства, она является ядром всей правовой системы России, определяя смысл и содержание других законов.В рамках информационно-пропагандистской акции «Конституция Российской Федерации – основной закон страны» старший юрисконсульт правовой группы УВД по Зеленоградскому АО подполковник внутренней службы Евгений Галин обсудил с действующими сотрудниками вступившие в этом году в силу поправки в Конституции РФ.В мероприятии приняли участие полицейские, которые проходят обучение на методическом сборе по действиям сотрудников в типовых и экстремальных ситуациях. Они обсудили главный правовой документ страны и его ценность для России. Разобрали основные этапы развития Российской Конституции, юридические свойства, политические права и свободы граждан.«Важно знать основные положения и поправки в главный правовой документ Российской Федерации. Каждый должен быть осведомленным и знать свои права», – отметил Евгений Галин.Лекция вызвала живой интерес у сотрудников полиции, выступающий ответил на интересующие слушателей вопросы и поблагодарил их за внимание к данной теме. Слушатели выразили благодарность Евгению Галину за полезную информацию.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31