На одном корабле работал фокусник. Так как пассажиры постоянно менялись, он без перемены проделывал одни и те же фокусы. К его несчастью, капитанский попугай просмотрел его выступление достаточно раз и разгадал все секреты.
Во время каждого выступления попугай портил все фокусы своими криками
"Эта не та шляпа! Он прячет пиковую даму в кармане брюк! В коробке дырочка! ".
Фокусник сердился, но ничего не мог сделать, капитанский попугай все-таки...
Однажды корабль потерпел крушение, и только фокусник и попугай выжили чудом и продолжали плавать в море на каком- то бревне. Фокусник постоянно злобно смотрел на попугая, который, в свою очередь, не переставал смотреть на фокусника. Наконец, через неделю, попугай не выдержал:
- Ну ладно, ладно, я сдаюсь!
еще анекдот!