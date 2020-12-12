В 1987 году такое сливочное лакомство называли - "Мороженым будущего".

А теперь немного истории и химии. 117 лет назад 13 декабря впервые была запатентована конусная форма для всеми любимого мороженого. Аппарат для создания вафельного стаканчика принадлежал торговцу из Нью- Йорка Итало Марчиони. Отметим это событие тоже на научной кухне с Юлией Шуваловой. Давайте готовить.Мария Тарасова:- Для приготовления крио-мороженого нам понадобится огромная емкость, сам жидкий азот, сливки,сгущенное молоко. Добавляйте в емкость сливки, можно все добавить, чтобы получилось больше. Далее добавляем жидкий азот, а вы помешивайте ложечкой, чтобы получилась необходимая субстанция. Теперь мы добавляем сгущенное молоко, чтобы мороженное ещё получилось вкуснее.В 1987 году такое сливочное лакомство называли - "Мороженым будущего". Температура жидкого азота минус 196 градусов, поэтому процесс заморозки происходит мгновенно. Применение такого компонента в приготовлении безопасно. Жидкий азот позволяет отказаться от вредных химических консервантов. Делает лакомство натуральным и полезным. И когда наши сливки загустели, перекладываем в стаканчики, добавляем печенье и декоративную кондитерскую посыпку. Теперь самое время попробовать!Юлия Шувалова:-Это очень вкусно! Похоже просто на обычное.-И самое главное оно экологически чистое без добавления химикатов и красителей!Одно Но: использовать жидкий азот в домашних условиях не рекомендуется. При неправильном использовании можно серьезно обжечься. Так что лучше не рисковать , а довериться специалистам.Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир".