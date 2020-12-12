Напомним, что организацией онлайн-мероприятия займётся ООО «Концепт Экспо».

Стали известны даты Владимирского инвестиционного конгресса. Он состоится с 15 по 22 декабря. Напомним, что организацией онлайн-мероприятия за 2,7 млн рублей займётся ООО «Концепт Экспо».Как сообщил на своей личной странице в соцсетях губернатор Владимир Сипягин, форум продлится 5 дней. Запланировано проведение 12 сессий. В четырёх студиях выступят 57 спикеров. Время работы площадок – с 10:00 до 19:00 ежедневно. Ими будут известные российские политики, бизнесмены, инвесторы и предприниматели.«Более 1000 участников соберутся на площадках трёх городов России: Москва, Владимир и Доброград», - анонсирует событие глава региона.Бесплатная регистрация доступна по ссылкеОсновные цели онлайн-конгресса: презентовать инвестиционную привлекательность региона; показать успешные кейсы; рассказать о мерах поддержки бизнеса; повысить инвестиционный имидж области; установить прямые контакты между Владимирской областью и ведущими российскими и международными ассоциациями бизнеса, фондами и институтами развития; презентовать потенциальные региональные инвестиционные проекты.Напомним, что первоначально стоимость мероприятия оценивалась в почти 10 млн рублей, но в ходе торгов будущие организаторы сбили цену в 3 раза.