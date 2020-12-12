Давайте учиться делать новогодние пряники.

Занять всю семью делом в предновогодние дни да так, чтобы не хотелось от него отрываться. Секретами сладкой семейной жизни поделилась с нашей съемочной группой талантливый кулинар и мама двоих сыновей ,технолог пищевой промышленности Анна Дрозд. Давайте учиться делать новогодние пряники с Любовью ИстратовойАнна говорит, что нашла себя ещё в 13 лет. Ей всегда хотелось смешивать продукты и смотреть, что из этого выйдет. Сейчас к её кулинарно-творческой деятельности присоединились сыновья.Анна Дрозд, технолог пищевой промышленности:- Как детей подключаете к этому процессу?- они подключаются сами, извините, везде лезут, везде мешают. Получается, что дети всегда со мной и дети всегда видят, что я делаю. Им интересно. Каждому ребенку, я думаю, что это интересно.Лучше всего у команды получаются Рождественские пряники. Ими Анна занимается уже лет семь. В прошлом году её торт занял первое место на Ефросиньевской ярмарке. И, может, именно благодаря ей в конкурсе на лучшую деревню победило её родное Павловское поселение.Анна Дрозд, технолог пищевой промышленности:- Сегодня у нас уже готово тесто, но для телезрителей мы покажем, как его готовить, из каких продуктов. Прокомментируйте, пожалуйста.- Нам обязательно в тесто понадобится мед. У нас своя пасека и я рекомендую, если кто-то заинтересуется приготовлением пряников, то мед должен обязательно быть домашним, не покупным. Это основной продукт, на котором будет замешан пряник, потому что меда идёт много в пряник, он идёт уже как даже концентрат. И поэтому пряники очень долго хранятся. Даже до двух месяцев лежит тесто в холодильнике и ничего нет, потому что мед охраняет все продукты по качеству. Мы мед будем варить на газу, туда будет добавляться имбирь, корица молотая. Туда будет добавляться масло сливочное, взбитые яйца с сахарной пудрой и мука с содой.Как подсказывают сыновья Анны, главное, не перепутать муку с сахарной пудрой. Совет мудрый! Тщательно вымешиваем тесто, даем ему сутки отдохнуть и можно переходить к следующему этапу.- Вот такое тесто у нас получилось для медово-имбирных пряников, плотное, хорошо вымешанное. И сейчас с нашими помощниками мы будем делать из него маленькие прянички.Для раскатки идеально подойдет вот такой силиконовый коврик. К нему не прилипает тесто и на нем же фигурки можно запекать, что очень удобно.Анна Дрозд, технолог пищевой промышленности:- Они обожают. Это пластилин. Для моторики рук полезно. Вместо пластилина у нас всегда тесто.Елочки, варежки, звезды...формочка может быть абсолютно любой. Выбираем приглянувшуюся и вырезаем заготовки для будущих сладостей. Теперь оправляем их в разогретую до 180-ти градусов духовку. В газовой печем от 10 до 15 минут, в электрической 5-7. Изделия должны подрумяниться, но не высохнуть. Вынимаем - и под пресс.- А теперь переходим к самому интересному. Готовое изделие нужно грамотно разукрасить. Из чего сделана глазурь, расскажите?Анна Дрозд, технолог пищевой промышленности:- Глазурь делается просто. Из белка, яйца и сахарной пудры. Смешивается один белочек и 200 грамм сахарной пудры. Взбивается либо вручную, либо миксером.Если нет специальных принадлежностей, берем обычный целлофановый пакет или шприц, - любые удобные подручные средства. Сначала обязательно рисуем контур: он должен быть поплотнее. И более мягкой глазурью, с бОльшим содержанием воды, заливаем середину. Чтобы глазурь стала цветной - добавляем в нее капельку пищевого красителя. Все остальное - воля фантазии. Мальчишки выбрали варежки. Только вот комплект из них не получился. Ефим решил сделать эффект вязаной варежки. А Семен, который, кстати, сам может полностью сделать торт Муравейник, ударился в романтику. И ничего, что контур кривоват, решение проблемы есть.- Мы можем спрятать твердой глазурью, твердым массингом, такими вот зефирками.Писать глазурью не так просто, но все-таки в одном из пряничков нам удалось спрятать привет Владимирским вестям. Теперь художества должны похсохнуть, и можно смело ставить чайник. Любовь Истратова, Андрей Синягин, Вести-Владимир.