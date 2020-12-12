Руководитель Владимирского УФАС России назначил штраф в размере 5 055 229 рублей.

Владимирским УФАС России рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ВМТ», ООО «Медика профи», ООО «Медстайл». Как установлено антимонопольным органом, указанными лицами было заключено и реализовано недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством соглашение, направленное на поддержание цен на торгах на право поставки медицинских изделий в учреждения здравоохранения Владимирской области.Доказательствами заключения и реализации недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения выступили использование компаниями идентичных IP-адресов, одинаковая модель ценового поведения компаний, предполагающая минимальное снижение цены контракта, подача заявок на аукционы с минимальным разрывом во времени, расположение организаций в одном здании, заключение договоров аренды с одним лицом, являющимся в момент реализации соглашения директором одной из компаний, использование идентичных адресов электронной почты при взаимодействии с удостоверяющим центром, совпадение свойств файлов первых и вторых частей заявок, изменение модели поведения компаний в случаях участия в закупках иных лиц, повлекшее значительное снижение начальной максимальной цены контракта, а также приобретение впоследствии двумя из указанных компаний статуса группы лиц в понимании Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».Руководитель Владимирского УФАС России признал ООО «Медика профи», ООО «Медстайл», их должностных лиц виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ, и назначил административные наказания в виде штрафов суммарно в размере 5 055 229 рублей. В настоящий момент штраф уплачен указанными лицами в полном объеме.