Во Владимире вынесли приговор заместителю главного бухгалтера птицефабрики. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. 41-летняя жительница Владимира с 2014 по 2019 гг начисляла

Во Владимире вынесли приговор заместителю главного бухгалтера птицефабрики. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. 41-летняя жительница Владимира с 2014 по 2019 гг начисляла зарплату себе и другим сотрудникам предприятия. Как установил суд, дважды в месяц она увеличивала себе зарплату, внося изменения в существующие файлы, а потом отправляла в банк подготовленные и подписанные электронные