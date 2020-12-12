Студент провалил экзамен, не ответив ни на один вопрос. И зная, что профессор азартный человек предлагает ему сделку:
- Давайте я вам задам три вопроса. Если вы ответите, то я не появлюсь у вас на кафедре до конца года и вы мне ставите ""2"". А если не ответите, то ставите ""5"".
- Ну давайте...попытайтесь!
- Что такое законно, но не логично? Логично, но незаконно? Незаконно и не логично?
После долгих раздумий профессор сдался.
- Говорите ответы, вы выиграли.
- Вы пожилой человек, профессор, а у вас молодая жена. Законно, но не логично. Жена молодая и скорее всего у неё есть любовник. Логично, но незаконно.....Вы мне точно поставите ""5"", профессор?
- Да поставлю, слово даю. Что же означает - незаконно и не логично???!!!
-Вы мне ставите мне ""5"", а я иду
еще анекдот!