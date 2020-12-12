До новогодней сказочной ночи ровно 20 дней.

До новогодней сказочной ночи ровно 20 дней. Уверены, что вы начали к ней готовиться. И многие сегодня достанут любимые елочные игрушки, из детства, ватные фигурки советских времён. Давайте и мы создадим эту сказку из ваты с кукольным мастером Татьяной Рюминой. В ее закулисье заглянула Анастасия Сахарова.Кукол делают волшебники - именно так Татьяна Рюмина считала в детстве. А наряды для них шьют на кукольной фабрике. Там она всегда мечтала работать.Татьяна Рюмина кукольный мастер:- Мне очень долго казались они живыми. И у меня была дюймовочка. Думала, сейчас я отвернусь, пока она не видит - и она будет шевелиться.. Но она не шевелилась.Для нее они и сегодня живые. Поэтому, чтобы куклам было не холодно, Татьяна одевает их в теплые шубки, валенки и платочки. С весны она работает над зимней коллекцией.Анастасия Сахарова:- Если не знать, из чего сделаны куклы, на первый взгляд кажется, что они керамические и хрупкие. Но когда берешь ее в руки, оказывается, что она невесомая и весит граммов 15. Но и так не сразу догадаешься, что сделана она из ваты.Это старинная техника. И появилась она в 19 веке - как альтернатива более дорогим стеклянным украшениям. Вата, клей и краски - все, что нужно, чтобы оживить игрушки. Но только мастеру доступна эта тайна.Татьяна не раскрывает секрет - как именно она делает кукольные лица. Но признается, что они всегда напоминают ее или дочерей - Юлю и Лену.Татьяна Рюмина, кукольный мастер:- Я и сама их расписываю. Особенно если кудрявые какие-нибудь. Вот это я!Такие изделия могут храниться до двухсот лет! При бережном отношении. Кстати, взрослым такие куклы нравятся даже больше чем детям, рассказывает Татьяна. Они вспоминают свое детство - в советское время на елках висели ватные игрушки.Татьяна Рюмина, кукольный мастер:- Это ребята с нашего двора.. Или советское детство наше. У нас были такие шапки с полосочками, шапки, валенки.До сих пор Татьяна верит: когда дверь мастерской закрывается, просыпается волшебный мир. Ведь мы не знаем, какая она, тайная жизнь кукол?Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.