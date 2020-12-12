Он направлен на экологическое воспитание школьников.

Во Владимире в школе №31 стартовал пилотный проект по экологическому воспитанию школьников. В коридорах учреждения установлены контейнеры для сбора пластика. На протяжении нескольких месяцев добровольцы будут отслеживать особенности организации раздельного сбора мусора в образовательном учреждении. Для этого во дворе школы расширили уличную контейнерную площадку.Акция организована мэрией областного центра и сетью ресторанов быстрого питания. В свою очередь, региональный оператор пообещал вывозить отходы бесплатно.В дальнейшем опыт образовательного учреждения по популяризации раздельного сбора отходов планируют распространить во всех городских школах.