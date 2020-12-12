Вокруг невзрачных бутонов, которые и есть цветы растения," зажгутся " подобно звёздам яркие прицветники.

Трудно представить в наши дни новогодний декор без Пуансеттии. Эта звездная красавица с мировой славой удостоена чести даже иметь свой собственный день в календаре- и он сегодня 12 декабря. Интересно, что вплоть до конца 20 века технология выращивания Пуансетии держалась в строжайшей тайне. Сегодня звезду без труда выращивают в Патриаршем саду Владимира. Давайте туда и отправимся.Самая крупная пуансеттия в Патриаршем еще только ждёт своего звёздного часа. И наступит он именно в новогодние дни. Вокруг невзрачных бутонов, которые и есть цветы растения," зажгутся " подобно звёздам яркие прицветники.Наталья Парамонова, главный специалист по Оранжерее:- Расцветки сейчас не только малиновые, бардовые, красные, есть и розовые, малиновые с белым, есть даже в крапинку , в горошек, вот у наших селекциронеров золотые руки.Мимо такой красоты, которая и получила название в честь своего первооткрывателя, не смог в 20-х г 19 века пройти и американский дипломат Джоэл Пойнсетт. Политик, увлеченный ботаникой, привез растение из Мексики в свой сад в Южную Каролину, где оно очень быстро распространилось. А через столетие у немецкого эмигранта Альберта Эке возникнет блистательная коммерческая идея- наградить Пуансеттию рождественским титулом и начать продавать ее по всему миру. Сегодня традиция украшать дома Пуансеттией из Европы пришла и в Россию. Считается, что звезда Пуансеттии- символ счастья, достатка и уюта в новом году.Наталья Парамонова, главный специалист по Оранжерее:- Она очень хорошо ассоциируется со свечами, с елочными игрушками, ее даже можно припудрить искусственным снежком , и она будет изумительно смотреться.Символ зимних праздников между тем совершенно не переносит холод и сквозняки, как и прямое солнце. Тропическая неженка любит тепло и влажность, питательный грунт с торфом и песком, калийным удобрением и обязательным дренажем в горшке. Им может стать керамзит или обычная бумага. А чтобы растение расцвело к Рождеству, начиная с октября на полдня нужно лишать его света в течение 2 месяцев.Наталья Парамонова, главный специалист по Оранжерее:- Не ставьте его с отопительными приборами, напрямую с солнцем, а поскольку он цветок короткого дня, просто сделайте из газеты купол и накройте его и это надо делать 2 недели.Пуансеттия прекраснейшая относится к семейству молочайных- из разряда Ядовитых. Индейцы- ацтеки считали этот кустарник магическим . Использовали молочай для своей боевой раскраски, а соком красили ткани и лечили лихорадку. У Пуансеттии сильнейшие противомикробные свойства- она снижает количество стрептококков в воздухе вокруг себя на 50 %.. Для взрослого человека растение безопасно, если не употреблять листья в пищу и аккуратно обращаться с его едким соком- он может вызвать аллергию. А вот для маленьких детей и животных- котов, кроликов, морских свинок , попугаев- опасно.В таких случаях его лучше не выращивать. Ну и конечно не стоит цветами пуансеттии украшать праздничные блюда. Иначе расстройства желудка не избежать.После того , как растение отцветет и потеряет свою красоту, не спешите его выбрасывать. Оно просто нуждается в покое. Обрежьте листья на уровне 20 см от земли и сведите к минимуму полив. И следующее Рождество вы снова встретите вместе. Вот такой он "цветочек аленький" - коварный, капризный, но очень красивый, как положено настоящей Звезде.Наталья Парамонова главный специалист по Оранжерее:- Хочу пожелать успехов в выращивании данного растения, пускай оно цветет и вас радует, и не только в обычные дни, но и Рождественскую ночь.Татьяна Воронцова, Александр Чунаев . Вести - Владимир.