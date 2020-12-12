Порядка 17% опрошенных ответили, что израсходовали первое жалованье на отдых и развлечения.

Служба исследований портала hh.ru провела опрос и выяснила, что 37% жителей Владимирской области, которые начали работать в 17 лет и младше потратили первые кровные на гаджеты или одежду.Порядка 17% опрошенных ответили, что израсходовали первое жалованье на отдых и развлечения. А 13% отдали первый оклад родителям. Столько же респондентов вложили деньги в образование.Владимирцы из возрастной категории 41-65 лет в 39 случаях из 100 отдавали зарплату родителям. Около 44% граждан от 19 до 40 лет тратили деньги на гаджеты и одежду. Среди молодёжи от 18 и младше таких - 41%.Интересно, что 14% современных подростков решили вложиться в образование. При этом доля среди людей в возрасте от 19 до 40 составляет – 11%. Более возрастные граждане, от 41 до 65 лет, ещё реже тратили свои оклады на эту статью расходов. Их набралось всего 7%.