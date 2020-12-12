За период наблюдения в области отмечено 376 летальных случаев.

Во Владимирской области еще восемь жителей умерли от COVID-19. По состоянию на 12 декабря в медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 87 процентов из них занято (1459), свободны – 220 коек.13428 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 11 декабря – 181 человек.За период наблюдения в области отмечено 376 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.(Фото:Pixabay)