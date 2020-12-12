По данным синоптиков, потепление в регионе будет сопровождаться снегопадом и пасмурной погодой.

С 14 декабря во Владимирской области ожидается потепление. Столбик термометра поднимется с сегодняшних -12 до -4 градусов Цельсия. К концу следующей недели температура воздуха за окном и вовсе дойдёт практически до нуля.По данным синоптиков, потепление в регионе будет сопровождаться снегопадом и пасмурной погодой. К середине недели ожидается усиление ветра - до восьми метров в секунду.Выходные во Владимире начались с солнечной погоды. Ветер юго-восточный – до шести метров в секунду. Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба.