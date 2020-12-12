Также зафиксировано 27 случаев недостоверного декларирования.

За 11 месяцев текущего года инспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области проверили полторы тысячи тонн зерна и крупы и составили 27 протоколов об административной ответственности.По результатам проведенных мероприятий всего выявлено 44 правонарушения в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки выявлены неоднократные нарушения требований. В ряде случаев зерно поступало в продажу без указания необходимых сведений о продукции. Также зафиксировано 27 случаев недостоверного декларирования. При проведении мероприятий проконтролировано 1,55 тыс. тонн зерна и крупы. По результатам проведенных исследований выявлено 0,033 тонны крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов по показателям: влажность, кислотность, вкус, содержание металломагнитной примеси. Вся некачественная крупа исключена из оборота в ходе проведения проверок. В адрес хозяйствующих субъектов выдано 16 предостережений о недопустимости нарушений требований законодательства, большая часть из которых уже исполнена.(Фото:Pixabay)