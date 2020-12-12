На восемнадцать больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт с прошлой пятницы. Общее количество заражённых теперь 15 078. В лидерах антирейтинга Владимир (+

На восемнадцать больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт с прошлой пятницы. Общее количество заражённых теперь 15 078. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 39 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Муром (19 новых КОВИД-носителей). Третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (17 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 2 848 случаев ( + 39 ) Гусь-Хрустальный