Во Владимирской области 12 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (39 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Муромском, 6 сл. в Александровском, 13 сл. в Ковровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Меленковском, 8 сл. в Собинском, 10 сл. в Суздальском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 8 сл. в Петушинском, 6 сл. в Селивановском, 6 сл. в Радужном, 1 сл. в Сугододском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 15 078 случаев заболевания (2848 сл. в г. Владимире, 2044 сл. в Гусь-Хрустальном, 1726 сл. о. Муром, 1172 сл. в Ковровском, 1045 сл. в Александровском, 998 сл. в Петушинском, 756 сл. в Вязниковском, 679 сл. в Юрьев-Польском, 568 сл. в Собинском, 554 сл. в Кольчугинском, 475 сл. в Суздальском, 421 сл. в Меленковском, 410 сл. в Гороховецком, 352 сл. в Селивановском, 327 сл. в Камешковском, 277 сл. в Киржачском, 234 сл. в Судогодском, 192 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.