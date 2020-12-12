Скончалось ещё 8 пациентов.

За минувшие сутки во Владимирской области выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечить от ковида удалось 181 пациента. Скончалось ещё 8 пациентов. Таким образом, количество жертв Covid-19 достигло 376 человек.Всего за период пандемии вирус подхватили 15078, из которых 13428 избавились от недуга.Среди городов и районов по суточной заболеваемости в лидерах по-прежнему областная столица, где выявлен 41 новый пациент. Ситуация в других муниципалитетах выглядит так: 17 инфицированных прибавилось в Муромском, 15 в Гусь-Хрустальном, 11 в Ковровском, 9 в Вязниковском, 9 в Юрьев-Польском, 9 в Суздальском, 7 в Кольчугинском, 7 в Петушинском, 6 в Камешковском, 6 в Меленковском, 6 в Киржачском, 5 в Александровском, 5 в Гороховецком, 5 в Радужном, 4 в Собинском, 4 в Селивановском, 2 в Судогодском районах.