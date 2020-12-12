В медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.По состоянию на 12 декабря в медицинских организациях региона действует 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 87 процентов из них занято (1459), свободны – 220 коек.13428 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 11 декабря – 181 человек.За период наблюдения в области отмечено 376 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 4249 исследований на Covid-19.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.