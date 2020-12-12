Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 114 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 148 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 63 костромичам. Сразу 11 новых инфицированных выявлено в Шарьинском районе, девять – Костромском районе, восемь в – Галиче. Пять случаев заражения диагностировано в Нерехтском районе, четыре – в Буе. По два положительных диагноза зарегистрировано в Вохме, Красносельском, Судиславском, Октябрьском районах. По одному пациенту прибавилось в Солигаличе, Павино, Сусанино, Волгореченске, Островском и Чухломском районах.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 853 человека. Врачам удалось поставить на ноги 9 896 пациентов. В стационарах лежат 805 жителей области, из них 440 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 312 пациентов.