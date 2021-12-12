59 работников учреждений здравоохранения Владимирской области награждены медалью Орлова «За...
59 работников учреждений здравоохранения Владимирской области награждены медалью Орлова «За медицинскую доблесть» за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья.
Медали Орлова удостоены:
− Аверьянова Елена Евгеньевна − заведующий фельдшерским здравпунктом − фельдшер Городской поликлиники № 2 г.Владимира;
− Андрейкова Нина Васильевна − врач-терапевт участковый Муромской городской больницы №3;
− Антипова Александра Николаевна − медицинская сестра инфекционного кабинета Городской поликлиники № 2 г.Владимира;
− Асеева Нина Васильевна − фельдшер Городской поликлиники № 2 г.Владимира;
− Ашаев Станислав Геннадьевич − врач-анестезиолог-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Бурцева Елена Аркадьевна − заместитель главного врача Муромской городской больницы №3;
− Грабовенко Светлана Николаевна − врач-терапевт участковый Муромской городской больницы №3;
− Грунина Мария Михайловна − медицинская сестра − анестезист Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Грыжина Наталья Анатольевна − медицинская сестра Муромской городской больницы №1;
− Дубровский Павел Валерьевич − заведующий отделением для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, страдающих пневмонией, в сочетании с хирургической патологией Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Евсюнин Александр Александрович − заведующий отделением − врач-анестезиолог-реаниматолог Центральной городской больницы г.Коврова;
− Жилина Ольга Викторовна − заведующий отделением для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией Городской больницы ЗАТО г.Радужный;
− Жукова Анастасия Александровна − медицинская сестра − анестезист Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Жулидова Лариса Викторовна − врач-терапевт участковый Городской поликлиники № 2 г.Владимира;
− Жучкова Анна Викторовна − фельдшер Городской поликлиники № 2 г.Владимира;
− Залевская Аполлинария Алексеевна − медицинская сестра палатная пульмонологического отделения Центральной городской больницы г.Коврова;
− Ильина Елена Владимировна − медицинская сестра участковая Муромской городской больницы №3;
− Кадырова Мухабат Касимовна − врач общей практики (семейный врач) Порецкой амбулатории Суздальской районной больницы;
− Каталеев Дмитрий Юрьевич − врач-анестезиолог-реаниматолог отделения для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией Городской больницы ЗАТО г.Радужный;
− Кобякина Елена Викторовна − старшая медицинская сестра поликлиники взрослых Центральной городской больницы г.Коврова;
− Коровкина Ирина Александровна − медицинская сестра участковая Киржачской районной больницы;
− Кочеткова Ирина Александровна − старшая медицинская сестра Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Кузнецова Валентина Николаевна − главная медицинская сестра Городской поликлиники № 2 г.Владимира;
− Кузьмина Галина Викторовна − медицинская сестра Муромской городской больницы №3;
− Кулеш Юлия Борисовна − врач-терапевт Суздальской районной больницы;
− Курников Денис Александрович − заведующий отделением − врач-уролог Муромской городской больницы №3;
− Мазная Людмила Ивановна − фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Маров Владимир Сергеевич − медицинский брат − анестезист Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Мартынов Александр Васильевич − фельдшер Городской поликлиники №2 г.Владимира;
− Мельникова Валентина Николаевна − медицинская сестра Городской поликлиники №2 г.Владимира;
− Названова Светлана Ивановна − старшая медицинская сестра Боголюбовской поликлиники Суздальской районной больницы;
− Неудакина Ольга Николаевна − фельдшер Городской поликлиники №2 г.Владимира;
− Овчинникова Татьяна Викторовна − заведующий лабораторией − врач-лаборант Муромского кожно-венерологического диспансера;
− Павлова Валерия Александровна − фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи Муромской городской больницы №3;
− Пахомова Наталья Владимировна − младшая медицинская сестра по уходу за больными Муромской городской больницы №3;
− Петренко Елена Владимировна − заведующий поликлиникой №1 Муромской городской больницы №3;
− Петровская Елена Александровна − старшая медицинская сестра терапевтического отделения Городской поликлиники №2 г.Владимира;
− Петунина Мария Викторовна − младшая медицинская сестра по уходу за больными Муромской городской больницы №3;
− Подыма Антон Вячеславович − врач-анестезиолог-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Полищук Наталья Борисовна − заведующий аптекой − провизор Муромской городской больницы №3;
− Рухманова Валентина Александровна − старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Центральной городской больницы г.Коврова;
− Самужева Валентина Николаевна − медицинская сестра процедурной Киржачской районной больницы;
− Смирнова Вера Сергеевна − заведующий фельдшерско-акушерским пунктом «Заклязьменский» − фельдшер Городской поликлиники №2 г.Владимира;
− Соловьёву Елена Николаевна − заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Стюарт Марина Анатольевна − врач приёмного отделения Муромской городской больницы №1;
− Таганова Ольга Николаевна − врач-эндоскопист Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Филиппова Нина Александровна − рентгенолаборант Муромской городской больницы №3;
− Фролкина Екатерина Андреевна − врач-терапевт участковый Киржачской районной больницы;
− Цветкова Любовь Николаевна − фельдшер скорой медицинской помощи Городской больницы ЗАТО г.Радужный;
− Чертова Валентина Степановна − врач-терапевт Центральной городской больницы г.Коврова;
− Шавкина Зинаида Петровна − заведующий приёмным отделением − врач-терапевт Центральной городской больницы г.Коврова;
− Шамрук Глеб Артурович − фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Шафикова Ирина Альфредовна − старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Шикинова Елена Викторовна − старшая медицинская сестра Муромской городской больницы №1;
− Шиланков Дмитрий Александрович − врач-инфекционист Городской поликлиники №2 г.Владимира;
− Шмырева Мария Михайловна − фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Шобухова Юлия Валерьевна − врач скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Штукерт Анатолий Бернгардович − заведующий отделом по организационно-методической работе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;
− Юдакова Ирина Анатольевна − фельдшер Муромской городской больницы №1.
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