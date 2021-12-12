59 работников учреждений здравоохранения Владимирской области награждены медалью Орлова «За...

59 работников учреждений здравоохранения Владимирской области награждены медалью Орлова «За медицинскую доблесть» за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья.Медали Орлова удостоены:− Аверьянова Елена Евгеньевна − заведующий фельдшерским здравпунктом − фельдшер Городской поликлиники № 2 г.Владимира;− Андрейкова Нина Васильевна − врач-терапевт участковый Муромской городской больницы №3;− Антипова Александра Николаевна − медицинская сестра инфекционного кабинета Городской поликлиники № 2 г.Владимира;− Асеева Нина Васильевна − фельдшер Городской поликлиники № 2 г.Владимира;− Ашаев Станислав Геннадьевич − врач-анестезиолог-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Бурцева Елена Аркадьевна − заместитель главного врача Муромской городской больницы №3;− Грабовенко Светлана Николаевна − врач-терапевт участковый Муромской городской больницы №3;− Грунина Мария Михайловна − медицинская сестра − анестезист Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Грыжина Наталья Анатольевна − медицинская сестра Муромской городской больницы №1;− Дубровский Павел Валерьевич − заведующий отделением для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, страдающих пневмонией, в сочетании с хирургической патологией Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;− Евсюнин Александр Александрович − заведующий отделением − врач-анестезиолог-реаниматолог Центральной городской больницы г.Коврова;− Жилина Ольга Викторовна − заведующий отделением для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией Городской больницы ЗАТО г.Радужный;− Жукова Анастасия Александровна − медицинская сестра − анестезист Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Жулидова Лариса Викторовна − врач-терапевт участковый Городской поликлиники № 2 г.Владимира;− Жучкова Анна Викторовна − фельдшер Городской поликлиники № 2 г.Владимира;− Залевская Аполлинария Алексеевна − медицинская сестра палатная пульмонологического отделения Центральной городской больницы г.Коврова;− Ильина Елена Владимировна − медицинская сестра участковая Муромской городской больницы №3;− Кадырова Мухабат Касимовна − врач общей практики (семейный врач) Порецкой амбулатории Суздальской районной больницы;− Каталеев Дмитрий Юрьевич − врач-анестезиолог-реаниматолог отделения для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией Городской больницы ЗАТО г.Радужный;− Кобякина Елена Викторовна − старшая медицинская сестра поликлиники взрослых Центральной городской больницы г.Коврова;− Коровкина Ирина Александровна − медицинская сестра участковая Киржачской районной больницы;− Кочеткова Ирина Александровна − старшая медицинская сестра Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;− Кузнецова Валентина Николаевна − главная медицинская сестра Городской поликлиники № 2 г.Владимира;− Кузьмина Галина Викторовна − медицинская сестра Муромской городской больницы №3;− Кулеш Юлия Борисовна − врач-терапевт Суздальской районной больницы;− Курников Денис Александрович − заведующий отделением − врач-уролог Муромской городской больницы №3;− Мазная Людмила Ивановна − фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Маров Владимир Сергеевич − медицинский брат − анестезист Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Мартынов Александр Васильевич − фельдшер Городской поликлиники №2 г.Владимира;− Мельникова Валентина Николаевна − медицинская сестра Городской поликлиники №2 г.Владимира;− Названова Светлана Ивановна − старшая медицинская сестра Боголюбовской поликлиники Суздальской районной больницы;− Неудакина Ольга Николаевна − фельдшер Городской поликлиники №2 г.Владимира;− Овчинникова Татьяна Викторовна − заведующий лабораторией − врач-лаборант Муромского кожно-венерологического диспансера;− Павлова Валерия Александровна − фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи Муромской городской больницы №3;− Пахомова Наталья Владимировна − младшая медицинская сестра по уходу за больными Муромской городской больницы №3;− Петренко Елена Владимировна − заведующий поликлиникой №1 Муромской городской больницы №3;− Петровская Елена Александровна − старшая медицинская сестра терапевтического отделения Городской поликлиники №2 г.Владимира;− Петунина Мария Викторовна − младшая медицинская сестра по уходу за больными Муромской городской больницы №3;− Подыма Антон Вячеславович − врач-анестезиолог-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Полищук Наталья Борисовна − заведующий аптекой − провизор Муромской городской больницы №3;− Рухманова Валентина Александровна − старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Центральной городской больницы г.Коврова;− Самужева Валентина Николаевна − медицинская сестра процедурной Киржачской районной больницы;− Смирнова Вера Сергеевна − заведующий фельдшерско-акушерским пунктом «Заклязьменский» − фельдшер Городской поликлиники №2 г.Владимира;− Соловьёву Елена Николаевна − заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;− Стюарт Марина Анатольевна − врач приёмного отделения Муромской городской больницы №1;− Таганова Ольга Николаевна − врач-эндоскопист Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;− Филиппова Нина Александровна − рентгенолаборант Муромской городской больницы №3;− Фролкина Екатерина Андреевна − врач-терапевт участковый Киржачской районной больницы;− Цветкова Любовь Николаевна − фельдшер скорой медицинской помощи Городской больницы ЗАТО г.Радужный;− Чертова Валентина Степановна − врач-терапевт Центральной городской больницы г.Коврова;− Шавкина Зинаида Петровна − заведующий приёмным отделением − врач-терапевт Центральной городской больницы г.Коврова;− Шамрук Глеб Артурович − фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Шафикова Ирина Альфредовна − старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;− Шикинова Елена Викторовна − старшая медицинская сестра Муромской городской больницы №1;− Шиланков Дмитрий Александрович − врач-инфекционист Городской поликлиники №2 г.Владимира;− Шмырева Мария Михайловна − фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Шобухова Юлия Валерьевна − врач скорой медицинской помощи Станции скорой медицинской помощи г.Владимира;− Штукерт Анатолий Бернгардович − заведующий отделом по организационно-методической работе Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира;− Юдакова Ирина Анатольевна − фельдшер Муромской городской больницы №1.ФОТО: https://pixabay.com/ru/