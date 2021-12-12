38-летнего владимирца остановили в районе Боголюбова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД,...

38-летнего владимирца остановили в районе Боголюбова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у автомобилиста присутствовали признаки алкогольного опьянения. Предположения полицейских подтвердили результаты проведенного освидетельствования. Как оказалось, ранее мужчина уже совершал садился за руль пьяным. Теперь на водителя заведено уголовное дело.Аналогичная ситуация и с 43-летним автолюбителем из Собинского района. Его полицейские остановили в конце ноября.Для нарушителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказывались от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.ФОТО: https://www.pexels.com/ru