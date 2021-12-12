11 декабря 1783 года скончался первый владимирский наместник и губернатор Роман Илларионович...

11 декабря 1783 года скончался первый владимирский наместник и губернатор Роман Илларионович Воронцов. Считается, что он оставил о себе противоречивую память. Давайте разбираться, где вымысел, а где правда в жизни легендарного графа, и что сегодня связано с его именем.В красном мундире, с лентой Андрея Первозванного через плечо и орденом Белого орла на шее. Таким величественным предстает Роман Илларионович Воронцов, первый генерал-губернатор владимирского Наместничества, с портрета кисти государственного художника Ивана Канатчикова. Он хранится здесь во Владимирских палатах, в Воронцовском зале, как его называют сотрудники музея. Здесь собрана "энциклопедия в лицах"- коллекция портретов из имения Воронцовых - Андреевского.Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Там были портреты современников, до петровского, 18 век, царские, исторические, это было уникально явление, таких коллекций было немного по всей России».На портретах работы Дмитрия Левицкого брат Романа Илларионовича - канцлер Михаил Илларионович, сыновья Александр и Семен - яркие государственные деятели, дипломаты. Именно блистательных детей Романа Илларионовича, получивших лучшее образование и славно послуживших Отечеству, называют главным достоянием владимирского генерал-губернатора. В браке с Марфой Сурминой , которая умерла рано, в 26 лет, у Воронцовых также родились три дочери. Дочь Екатерина Воронцова-Дашкова - близкая подруга Екатерины II - станет руководительницей двух Академий наук, первой женщиной в истории, которая займет столь высокий государственный пост. Дочь Елизавета войдет в историю как фаворитка Петра Третьего.Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «И самый большой , в необыкновенно красивой раме 18 века портрет одной из дочерей Елизаветы Романовны , которая здесь изображена фрейлиной- придворной 01.37-01.54 ее автор Алексей Антропов, про которого говорили что он не победил своей природной честности изображал людей такими, каких видел . Но женщины были довольны его портретами».Интересно, что среди своих предков Воронцовы не имели ни Рюриковичей, ни татарских князей, хотя по легенде среди них были правители варяжских земель. Фамилия встречается среди воевод и бояр с 15 века. Близкими ко двору Воронцовы станут после воцарения на престоле дочери Петра I - Елизаветы в результате переворота 1741 года, главными участниками которого были Михаил и Роман Воронцовы. В награду братья получат графские титулы, поместья и мануфактуры. В 1760 г. Роман Воронцов будет назначен сенатором и председателем Комиссии по новому законодательству. Его заслугой считают развитие дворянского предпринимательства. В 1778 году он станет первым генерал-губернатором Владимирского Наместничества. И обоснуется в знаменитом имении Андреевское. Усадьбу Роман Илларионович обустроит сам, по-европейски роскошно. После ее разорения, музею удалось спасти некоторые экземпляры - настоящие шедевры искусства 18 столетия - редчайшие секретеры, комоды, угольные столики.Ольга Гагина старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Украшены в технике маркетри., техника мозаики из разных пород дерева, которые составляли целые картины и принадлежат ценному периоду- барокко, которое уже встречается с классицизмом».Каждая картина на мебели создана из 10 пород дерева - сосна, береза, орех, клен соседствуют с красными , экзотическими сортами импортной древесины. Похоже. это работы русских мастеров, говорит Ольга Гагина. И рассматривать их можно бесконечно. А это Величественном бюро из имения Воронцовых - словно здание со множеством этажей , уникальными пейзажами и фигурами.-Это бортик фонтана и они тут отдыхают беседуют...вот видно ручки протянули…Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Кроме того художники применили гравировку, например волны на шпоне. Работа тончайшая и уникальнейшая. И на всех поверхностях бюро 21 картина И все это архитектурные панорамы Европейских городов. мы не знаем каких. Это мало исследовано. настоящая докторская диссертация».Маленькие барочные столики, необыкновенные кресла, обитые расписной кожей. Невероятно дорогая мебель и по тем временам. Но ее Воронцовы могли себе позволить. Успех Романа Илларионовича у многих вызывал зависть. В исторических источниках, к сожалению, чаще встречаются сведения, порочащие графа. О нем говорят как о "Романе-большом кармане". Прозвище он получил якобы за неуёмное корыстолюбие и мздоимсто. По легенде императрица Екатерина II, чтобы укорить Воронцова-коррупционера, отправила ему ко дню ангела в подарок кошелёк более аршина длиной. Получив его Роман Илларионович испугался и умер через 3 дня. Имя графа эти измышления преследуют давно, однако, не подтверждены документально. Знаком особого уважения к владимирскому губернатору стало и его погребение под сводами Дмитриевского собора. Ни до, ни после него там больше не было захоронений. Общество выполнило последнюю просьбу своего наместника - он захоронен в самом "райском месте" храма во имя Дмитрия Солунского .Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Склеп прямо под полом, а над ним место рая. Потому что в южном нэфе храма находится рай. Эти фрески указывают нам на самый лучший мир — небесный».Склеп находится в южном углу храма, и на него и сегодня указывает скромный надгробный камень с Голгофским крестом. В 1804 году на его месте было установлено скульптурное надгробие. Его сыновья графа Воронцова Александр и Семен заказали у лучших мастеров Англии.Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Плакальщица из белого карарского мрамора, опустив глаза и опершись на урну с прахом ...грустит. А у ног- мальчик с пеликаном на фоне усеченной пирамиды».Плакальщица изначально находилась тоже у южной стены, о чем свидетельствует след на камне. Но позже была перемещена к западной стороне, возможно из-за реставрации. В 1840-м году главный архитектор губернии обратился к внуку губернатора Михаилу Семеновичу Воронцову, с просьбой принять участие в обновлении мемориала, изначально сделанного из алебастра, который разрушался. Михаил Семенович поручил восстановление лучшим скульпторам того времени- мастерской Кампаниони. И сегодня надгробие по стилю и качеству считается одним из лучших мемориальных памятников России первой половины 19 века.Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Плакальщица держит в руках кипарисовую ветку, а кипарис - древо жизни и смерти одновременно. Указание на то, что да - он умер , но душа его будет вечно жить».Каждая деталь имеет значение и двойной смысл. Известно, что Роман Илларионович был первым активным деятелем русского масонства, поддерживал идеи о человеческом достоинстве, покровительствовал литераторам и ученым. Был другом Михаила Ломоносова .Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Пеликан особо почитался масонами. Потому что по легенде он- символ самопожертвования, кормит своих маленьких пеликанят собственной плотью».Пирамида надгробия - вертикаль между землей и небом, символ роста духа. А усеченная вершина напоминает: человек не прошел свой путь до конца и в этом мире у него остались незавершенные дела. Первый владимирский наместник, генерал-губернатор Роман Илларионович Воронцов был погребен "при великом стечении народа" . Некролог гласит: "Кончина его тем более чувствительна многим добродетельным, честным, а особливо неимущим людям, потому что он покровительствовал первым и оказывал благодеяния последним" .Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.