11 декабря 1783 года скончался первый владимирский наместник и губернатор Роман Илларионович...
11 декабря 1783 года скончался первый владимирский наместник и губернатор Роман Илларионович Воронцов. Считается, что он оставил о себе противоречивую память. Давайте разбираться, где вымысел, а где правда в жизни легендарного графа, и что сегодня связано с его именем.
В красном мундире, с лентой Андрея Первозванного через плечо и орденом Белого орла на шее. Таким величественным предстает Роман Илларионович Воронцов, первый генерал-губернатор владимирского Наместничества, с портрета кисти государственного художника Ивана Канатчикова. Он хранится здесь во Владимирских палатах, в Воронцовском зале, как его называют сотрудники музея. Здесь собрана "энциклопедия в лицах"- коллекция портретов из имения Воронцовых - Андреевского.
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Там были портреты современников, до петровского, 18 век, царские, исторические, это было уникально явление, таких коллекций было немного по всей России».
На портретах работы Дмитрия Левицкого брат Романа Илларионовича - канцлер Михаил Илларионович, сыновья Александр и Семен - яркие государственные деятели, дипломаты. Именно блистательных детей Романа Илларионовича, получивших лучшее образование и славно послуживших Отечеству, называют главным достоянием владимирского генерал-губернатора. В браке с Марфой Сурминой , которая умерла рано, в 26 лет, у Воронцовых также родились три дочери. Дочь Екатерина Воронцова-Дашкова - близкая подруга Екатерины II - станет руководительницей двух Академий наук, первой женщиной в истории, которая займет столь высокий государственный пост. Дочь Елизавета войдет в историю как фаворитка Петра Третьего.
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «И самый большой , в необыкновенно красивой раме 18 века портрет одной из дочерей Елизаветы Романовны , которая здесь изображена фрейлиной- придворной 01.37-01.54 ее автор Алексей Антропов, про которого говорили что он не победил своей природной честности изображал людей такими, каких видел . Но женщины были довольны его портретами».
Интересно, что среди своих предков Воронцовы не имели ни Рюриковичей, ни татарских князей, хотя по легенде среди них были правители варяжских земель. Фамилия встречается среди воевод и бояр с 15 века. Близкими ко двору Воронцовы станут после воцарения на престоле дочери Петра I - Елизаветы в результате переворота 1741 года, главными участниками которого были Михаил и Роман Воронцовы. В награду братья получат графские титулы, поместья и мануфактуры. В 1760 г. Роман Воронцов будет назначен сенатором и председателем Комиссии по новому законодательству. Его заслугой считают развитие дворянского предпринимательства. В 1778 году он станет первым генерал-губернатором Владимирского Наместничества. И обоснуется в знаменитом имении Андреевское. Усадьбу Роман Илларионович обустроит сам, по-европейски роскошно. После ее разорения, музею удалось спасти некоторые экземпляры - настоящие шедевры искусства 18 столетия - редчайшие секретеры, комоды, угольные столики.
Ольга Гагина старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Украшены в технике маркетри., техника мозаики из разных пород дерева, которые составляли целые картины и принадлежат ценному периоду- барокко, которое уже встречается с классицизмом».
Каждая картина на мебели создана из 10 пород дерева - сосна, береза, орех, клен соседствуют с красными , экзотическими сортами импортной древесины. Похоже. это работы русских мастеров, говорит Ольга Гагина. И рассматривать их можно бесконечно. А это Величественном бюро из имения Воронцовых - словно здание со множеством этажей , уникальными пейзажами и фигурами.
-Это бортик фонтана и они тут отдыхают беседуют...вот видно ручки протянули…
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Кроме того художники применили гравировку, например волны на шпоне. Работа тончайшая и уникальнейшая. И на всех поверхностях бюро 21 картина И все это архитектурные панорамы Европейских городов. мы не знаем каких. Это мало исследовано. настоящая докторская диссертация».
Маленькие барочные столики, необыкновенные кресла, обитые расписной кожей. Невероятно дорогая мебель и по тем временам. Но ее Воронцовы могли себе позволить. Успех Романа Илларионовича у многих вызывал зависть. В исторических источниках, к сожалению, чаще встречаются сведения, порочащие графа. О нем говорят как о "Романе-большом кармане". Прозвище он получил якобы за неуёмное корыстолюбие и мздоимсто. По легенде императрица Екатерина II, чтобы укорить Воронцова-коррупционера, отправила ему ко дню ангела в подарок кошелёк более аршина длиной. Получив его Роман Илларионович испугался и умер через 3 дня. Имя графа эти измышления преследуют давно, однако, не подтверждены документально. Знаком особого уважения к владимирскому губернатору стало и его погребение под сводами Дмитриевского собора. Ни до, ни после него там больше не было захоронений. Общество выполнило последнюю просьбу своего наместника - он захоронен в самом "райском месте" храма во имя Дмитрия Солунского .
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Склеп прямо под полом, а над ним место рая. Потому что в южном нэфе храма находится рай. Эти фрески указывают нам на самый лучший мир — небесный».
Склеп находится в южном углу храма, и на него и сегодня указывает скромный надгробный камень с Голгофским крестом. В 1804 году на его месте было установлено скульптурное надгробие. Его сыновья графа Воронцова Александр и Семен заказали у лучших мастеров Англии.
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Плакальщица из белого карарского мрамора, опустив глаза и опершись на урну с прахом ...грустит. А у ног- мальчик с пеликаном на фоне усеченной пирамиды».
Плакальщица изначально находилась тоже у южной стены, о чем свидетельствует след на камне. Но позже была перемещена к западной стороне, возможно из-за реставрации. В 1840-м году главный архитектор губернии обратился к внуку губернатора Михаилу Семеновичу Воронцову, с просьбой принять участие в обновлении мемориала, изначально сделанного из алебастра, который разрушался. Михаил Семенович поручил восстановление лучшим скульпторам того времени- мастерской Кампаниони. И сегодня надгробие по стилю и качеству считается одним из лучших мемориальных памятников России первой половины 19 века.
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Плакальщица держит в руках кипарисовую ветку, а кипарис - древо жизни и смерти одновременно. Указание на то, что да - он умер , но душа его будет вечно жить».
Каждая деталь имеет значение и двойной смысл. Известно, что Роман Илларионович был первым активным деятелем русского масонства, поддерживал идеи о человеческом достоинстве, покровительствовал литераторам и ученым. Был другом Михаила Ломоносова .
Ольга Гагина, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Пеликан особо почитался масонами. Потому что по легенде он- символ самопожертвования, кормит своих маленьких пеликанят собственной плотью».
Пирамида надгробия - вертикаль между землей и небом, символ роста духа. А усеченная вершина напоминает: человек не прошел свой путь до конца и в этом мире у него остались незавершенные дела. Первый владимирский наместник, генерал-губернатор Роман Илларионович Воронцов был погребен "при великом стечении народа" . Некролог гласит: "Кончина его тем более чувствительна многим добродетельным, честным, а особливо неимущим людям, потому что он покровительствовал первым и оказывал благодеяния последним" .
Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.