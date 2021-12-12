Глава ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра занимается переброской наемников в Триполи. В этом ему активно способствуют турецкие спецслужбы, которые размещают радикалов на подконтрольной Анкаре базе Аль-Ватыя.

Глава ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра занимается переброской наемников в Триполи. В этом ему активно способствуют турецкие спецслужбы, которые размещают радикалов на подконтрольной Анкаре базе Аль-Ватыя.Об этом свидетельствуют данные о полетах белорусской авиакомпании Rada Airlines, которую с 2018 года связывают с Каррой, сообщил аналитический telegram-канал ""."Если проанализировать сегодняшние сообщения, то рейс Rada Airlines сперва забрал что-то в афганском Кабуле, сел в Туркмении, разгрузился, сделал рейс в Китай, а потом отправился в ливийский Триполи", — пишет источник.Он напомнил, что в 2016 году аналитический портал указывал на связи между Rada Airlines и властями ливийского Триполи. Самолет этой авиакомпании стал самым крупным по дальности полета и грузоподъемности иностранным бортом, который совершил полет после возобновления авиасообщения между Ливией и Европой."Тогда, правда, белорусских авиаперевозчиков обвиняли в поставках оружия Халифе Хафтару и группировкам из Зинтана. Поскольку ливийским перевозчикам полёты в Европу тогда были заказаны, была создана специализированная белорусская компания. Загружались борты старым оружием и боеприпасами со складов "БелТехЭкспорта" и промежуточной точки в Бельгии (куда, кстати, и направился борт от 3 декабря 2021 года)", — пояснили аналитики канала.Израильский портал Haaretz в 2018 году сообщил о причастности самолета Ил-62 EW-450TR авиакомпании Rada Airlines к оружия из стран Восточной Европы в зоны конфликтов.За последний месяц борт белорусской авиакомпании летал в Египет, Сирию и Эмираты. Турецкий обозреватель Ёрюк Ышык сообщил, что с началом пандемии перевозчик начал на медикаментах от коронавируса.Белорусская редакция "" предполагает, что Rada Airlines осуществляет свои перевозки под предлогом доставки гуманитарных грузов в Грузию и Афганистан."Загружаются самолёты в Бельгии, выдвигаются в Грузию, а оттуда — по маршруту Афганистан — Туркмения — Ливия», — пояснил "Рыбарь".В Ливии прибывших наемников размещают на базе Аль-Ватыя, которая в настоящее время принадлежит Турции. Анкара содействует переброске и обучению боевиков, несмотря на голословные заявление о поддержке мирного урегулирования в Ливии. Власти Турции через ангажированные СМИ распространяют фейки о присутствии на севере Африки "ЧВК Вагнера". Эти вбросы неоднократно были опровергнуты российскими дипломатами.