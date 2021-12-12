В региональную прокуратуру обратилась жительница Мурома, оставшаяся без родительского попечения в...

В региональную прокуратуру обратилась жительница Мурома, оставшаяся без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте. Девушка включена в список по обеспечению жилым помещением на территории округа по достижению возраста 18 лет.Однако органы местного самоуправления не обеспечили ее жильем. Тогда прокуратура направила в суд иск с требованием предоставить нуждающейся жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма.Иск прокурора удовлетворен. В настоящее время муромлянке предоставлена благоустроенная квартира.ФОТО: https://www.pexels.com/ru