Главный документ ребятам вручили руководители подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне.

Накануне Дня Конституции Российской Федерации в нескольких районах Владимирской области состоялись торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам региона, достигшим четырнадцатилетия.Главный документ ребятам вручили руководители подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне и представители органов местного самоуправления.Так, в рамках акции «Мы – граждане России!» паспорт гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили одиннадцать юных жителей Меленковского района. С поздравлениями и словами напутствия к ребятам обратились начальник отделения по вопросам миграции Меленковского ОМВД майор полиции Ольга Латалина и заместитель главы районной администрации по социальной политике Наталья Козлова.В Александрове главный юридический документ гражданина РФ 14-летним жителям района вручила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Александровскому району майор полиции Виктория Атрушкевич.В Вязниках церемония вручения паспортов юным жителям города прошла в городском библиотечном центре «Интеллект». В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника ОВМ ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант полиции Евгения Лукоянова и заведующий отдела по работе с молодежью МБУ «Культурно-досуговый комплекс» Андрей Глазков.Во время торжественных мероприятий региональные полицейские рассказали подросткам об истории возникновения паспорта, правах и обязанностях владельца, пожелали бережно и ответственно относиться к полученному документу. Ведь с его получением ребята делают первый шаг во взрослую жизнь, в которой есть не только права, но и обязанности, ответственность за свои дела и поступки.Вместе с первым документом подростки получили от полицейских брошюры с текстом Конституции Российской Федерации и памятные сувениры.