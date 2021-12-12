Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту ДТП, произошедшего сегодня утром в...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту ДТП, произошедшего сегодня утром в Гороховецком районе, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Напомним, в результате аварии 5 человек погибли.Также сегодня ночью произошла ещё одна трагедия, унесшая жизнь 1 человека.ФОТО: УМВД России по Владимирской области