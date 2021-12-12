Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту ДТП, произошедшего сегодня утром в...
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту ДТП, произошедшего сегодня утром в Гороховецком районе, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Напомним, в результате аварии 5 человек погибли.
Также сегодня ночью произошла ещё одна трагедия, унесшая жизнь 1 человека.
ФОТО: УМВД России по Владимирской области