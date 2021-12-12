12.12.2021

2021-12-12 11:30:16

Предварительная информация по ДТП на трассе «М7 Волга» в Гороховецком районе (с дополнением)

12.12.2021 г. около 05.00 на 323 км автодороги «М7 Волга» на территории Гороховецкого района Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими в нем людьми.

По предварительной информации водитель легкового автомобиля «ВАЗ» совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Хино».

В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров.

В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

Информация уточняется.