Ребятам рассказали об одном из главных государственных праздников, который отмечается 12 декабря, – Дне Конституции Российской Федерации...

В преддверии Дня Конституции РФ сотрудники УВД по СВАО совместно с представителем Общественного совета при УВД посетили подшефный детский дом «Алые паруса».Собравшимся ребятам рассказали об одном из главных государственных праздников, который отмечается 12 декабря, – Дне Конституции Российской Федерации. Воспитанникам напомнили об истории возникновения Конституции, основных этапах ее становления как основного закона страны.В целях формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции, правовой грамотности и патриотизма врио начальника Правового отдела УВД по СВАО майор внутренней службы Оксана Масленова и инспектор ОДН Отдела МВД России по району Отрадное г. Москвы капитан полиции Елена Каляникова провели беседу с ребятами. Воспитанникам рассказали об их правах и обязанностях, объяснили, что такое закон и что считается правонарушением, также обсудили такие понятия, как свобода и правовая ответственность. Ребята активно участвовали в обсуждении, с неподдельным интересом задавали вопросы и стремились узнать всё о главном законе нашего государства.В рамках акции «#язнаюзакончеллендж» ребятам предложили принять участие в съемках ролика на правовую тематику.Дети с восторгом отнеслись к приезду сотрудников полиции, поблагодарили их за настоящий праздник и сказали, что с нетерпением ждут следующей встречи.По окончании мероприятия воспитанникам детского дома была вручена Конституция Российской Федерации.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29