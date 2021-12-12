А ведь животные тоже любят сниматься, и вызывают восхищение не меньше, чем кинозвезды. И перед...

А ведь животные тоже любят сниматься, и вызывают восхищение не меньше, чем кинозвезды. И перед выходом в свет и вспышками фотокамер, посещают салоны красоты. О СПА-сительных процедурах для четвероногих знают все во владимирском салоне Pet Club. Там всегда рады гостям!Купание с уточками, спа-процедуры, гидромассаж, озонотерапия для животных. От таких процедур не отказались бы и люди! «Лечебные ванны» помогают четвероногим клиентам восстановить здоровье кожи и шерстяного покрова. Проходить их необходимо регулярно, говорят грумеры. Особенно внимательно в зимний и летний период, когда шерсть у животных обезжиривается, сушится, вследствие чего истончается. С этим помогают справиться различные маски и комбинированные уходы, которые здесь подбирают для каждого питомца индивидуально, в зависимости от типа шерсти. Все как у людей! И даже самые озорные питомцы не против таких релакс-процедур.Ольга Розова, грумер салона Pet club: «Кому-то требуется немножко поддержать на ручках, с кем-то поговорить, с кем-то пообщаться. А кому-то просто нужно дать постоять, чтобы они привыкли к новому месту положения».Для того чтобы сделать шерсть красивой, недостаточно просто поплавать в озоновой ванне или нанести маску. Не менее важный процесс всех процедур – качественный и профессиональный вычес, после которого шерсть блестит и струится. В Pet Club используют специальные спреи и кондиционеры для самого непревзойденного эффекта. На такую процедуру шпиц Валера приходит в салон раз в две недели. Интересно, что у животных тоже есть своя мода. Грумеры следят за всеми мировыми тенденциями. Делают из своих клиентов - звезд.-И вот такой красавчик в результате у нас получился.Для придания дополнительного шарма, любому питомцу предлагают нанести духи. Они специально разработаны для животных, гипоаллергенные, не нанесут вреда. Выбор ароматов для питомцев обширен. Кстати, первая туалетная вода для собак появилась во Франции в 2001 году и тогда она стала хитом продаж. Отличительная особенность салона - панорамное остекление грумерской зоны. Это позволяет хозяину наблюдать за всей процедурой для своего четвероногого члена семьи от начала и до конца, находясь при этом в комфортной зоне ожидания.Ирина Борисова: «Здесь очень доброжелательный персонал, классная атмосфера. Девочки используют косметику профессиональную, от которой очень комфортно потом собакам, ничего не чешется».И как после спа-процедур не получить фотографию своего любимца? Для этого в груминг-салоне есть несколько фото-зон, где администраторы делают различные забавные фото и видео. Для атмосферности можно еще и нарядить питомца! Есть комбинезоны, курточки, и даже худи! А также большой выбор, шапочек, ошейников и других необходимых аксессуаров. Так, Патрик и Чарли уже определились в чем будут встречать Новый год!Устроить такие релакс-процедуры можно как для собак, так и для кошек. В салоне Pet Club обещают, пушистые клиенты будут мурчать от удовольствия. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир".