Светлана Болтунова возглавит департамент образования Владимирской области. Ранее Светлана Анатольевна 10 лет работала заместителем директора ведомства. Как пишут коллеги из , официально ..

Светлана Болтунова возглавит департамент образования Владимирской области. Ранее Светлана Анатольевна 10 лет работала заместителем директора ведомства.Как пишут коллеги из , официально о её назначении в Белом доме сообщат 13 декабря.Работая в департаменте, она курировала вопросы среднего специального и профессионально-технического образования, а также занималась организацией взаимодействия с ВУЗами. В последнее время Болтунова работала доцентом кафедры менеджмента во Владимирском филиале РАНХиГС.Напомним, что