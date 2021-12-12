Новый год - праздник воспоминаний, ностальгии по детству и, конечно, волшебство. И чудеса,...

Новый год - праздник воспоминаний, ностальгии по детству и, конечно, волшебство. И чудеса, действительно, случаются, как у Ольги Калюжной. Жительница Владимира на чердаке купленного дома нашла старый, покрытый пылью, чемодан послевоенного времени. И какой же был восторг- он был полностью заполнен советскими игрушками. Мария Городская рассмотрела находки.-Там же лежала новейшая электрогирлянда с надписью "С Новым годом". Тоже такая очень атмосферная. Но я её ещё не починила, честно скажу.Неожиданная находка на чердаке оказалась как нельзя кстати. Разбирая старые вещи, хозяйка дома, Ольга Калюжная, обнаружила в старом чемодане редкие советские новогодние игрушки, оставшиеся от предыдущих владельцев дома. Им они оказались не нужны, а Ольга была в восторге.-И вот такой вот дождик ёлочный, потрогайте его, там явно есть медь. Он тяжёлый, по сравнению вот с этим.Современному человеку представить новогодний праздник без ёлочных игрушек, мишуры и дождика уже невозможно.Традицию наряжать ёлки ввёл в России Петр Первый, он позаимствовал её у немцев. Рождество отмечали с особым трепетом - новогоднюю красавицу украшали съедобными игрушками - орехами, яблоками, завёрнутыми в фольгу, вафлями, сахаром. А ещё свечами.В 1917-м году отношение к празднику кардинально поменялось. На смену Рождеству пришел Новый год, а "ёлки" даже запретили. Но ненадолго.Ольга Калюжная: “Первым, кто предложил этот запрет ослабить, был Троцкий, такой известный политический персонаж. Он сказал, что мы отняли с запретом на религию у народа праздники. А жизнь без праздника, как квас без изюма. Поэтому нам ли, коммунистам, отнимать компонент счастливой жизни. Поэтому праздники вернули, но сделали коммунистическими”.Такие мероприятия нельзя было назвать праздничными - пришедшие слушали антирелигиозные лекции, смотрели спектакли, высмеивающие религию и рождественские традиции. Массово распространялись и соответствующие плакаты.Возвращение праздника произошло только в 35-м году.Ольга Калюжная: “Когда такой политический персонаж опять как Пустышев пишет 28-го декабря в газете "Правда" на первой полосе маленькую заметку, но заметку, в которой можно заметить руководство к действию, в которой написано: "Надо срочно праздновать ёлку!"Но первую "Кремлёвскую" ёлку провели только спустя два года, когда накопились необходимые рекомендации - издавались специальные методички, как нужно правильно проводить Новый год для детей.Ольга Калюжная: “Такая белочка - это очень редкий тип игрушек. Это картонные игрушки. Они выпускались как раз в конце тридцатых сразу к празднику, потому что промышленность не была готова к тому, что праздник пришёл в народ”.Картонные игрушки - большая редкость, они мало у кого сохранились в хорошем состоянии.Активно праздновать Новый год стали после Великой Отечественной Войны.К этому времени можно отнести игрушки на прищепках, они у меня тут тоже есть. Это дружба народов - представители различных народностей. Такие же игрушки были популярны по сказкам Пушкина. И у меня есть очень редкая, правда, с отбитой головой, игрушка Чиполлино.В советские времена игрушки на прищепках не были редкостью, но сейчас они представляют особую ценность для коллекционеров. С развитием гражданского транспорта в СССР появились и вот такие ёлочные игрушки.Ольга Калюжная: “Стали востребованы вот такие машинки, светофор, вообще игрушки такие бусы из стеклянных композиций. Это тоже дань времени, дань развитию промышленности”.На ёлках можно было увидеть и продукты сельского хозяйства.-Огурцы, помидоры, перцы, вот у меня есть такая морковка.Особенно популярной при Хрущеве стала кукуруза - "царица полей".В коллекции Ольги есть и сувенир из фильма "Джентльмены удачи". Она купила эту птичку на барахолке и только потом заметила её в своём любимом фильме.-Обратите внимание - сначала мы видим его в руках у героя, которого играет Савелий Крамаров. Затем необычный сувенир появляется в кадре на заднем плане.С течением времени игрушки становились просто украшением, без налёта политики. В шестидесятые годы, в том числе, благодаря кинематографу, складывается именно та эстетика празднования Нового года, которую мы и сегодня так любим.Например, Дед Мороз у ёлки тоже раритетный - 65-го года. Рядом мягкая игрушка - мишка как будто из мультфильма "Когда зажигаются ёлки", где главный герой нёс подарок прилежным детям. Вообще Новый год считался праздником для послушных ребят.Перешли в наше время и советские традиции, касающиеся новогодних угощений - это мандарины, красная икра и обязательно оливье.Ольга Калюжная: “Это хороший повод подвести итоги, наметить планы. И, конечно, собраться за столом со своей семьёй, со своими близкими”.Может, история Ольги станет для вас поводом заглянуть в свои кладовые - вдруг там найдутся ценные советские игрушки. Украшения из пластика красивы, но в них нет души и частицы истории, считает Ольга.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".