Сегодня около 05.00 на 323 км автодороги «М7 Волга» на территории Гороховецкого района Владимирской...

Сегодня около 05.00 на 323 км автодороги «М7 Волга» на территории Гороховецкого района Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими в нем людьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительной информации водитель легкового автомобиля «ВАЗ» совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Хино».В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров.В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.ФОТО: https://www.pexels.com/ru