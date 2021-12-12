Дело завели по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи гороховецкого ОМВД возбудили уголовное дело по факту в утреннем ДТП на 323 километре трассы М-7. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Дело завели по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».Ранее мы , что 12 декабря в 5 утра водитель «ВАЗа» врезался в стоящий на обочине грузовик «Хино». В результате аварии погибли водитель отечественного автомобиля и четверо его пассажиров: мужчины 1964, 1967, 1968 и 1971 годов рождения.