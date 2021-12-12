В Карабанове Александровского района накануне вечером в подвале многоквартирного дома сгорел...

В Карабанове Александровского района накануне вечером в подвале многоквартирного дома сгорел электрический кабель. Спасателям, оперативно прибывшим на место происшествия, удалось ликвидировать пожар на площади 1 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину случившегося.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области