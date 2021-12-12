Накануне в рамках Владимирского инвестиционного конгресса между администрацией Владимирской...

Накануне в рамках Владимирского инвестиционного конгресса между администрацией Владимирской области, Российской академией наук, администрацией округа Муром и Производственным объединением «Муромский машиностроительный завод» заключено соглашениео содействии созданию в Муроме Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ).Работы начнутся уже в следующем году. На эти цели РАН планирует привлечь федеральное финансирование. Инновационный научно-технологический центр будет заниматься исследованиями и разработкой высокоточных адаптивных систем, устройств и механизмовразличного назначения для их применения в радиоастрономии, робототехнике, станкостроении, автомобилестроении и точном машиностроении.ФОТО: https://www.pexels.com/ru