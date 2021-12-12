По предварительной информации регионального УМВД, водитель 1969 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ»,...

По предварительной информации регионального УМВД, водитель 1969 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ», выехал на разгоночную полосу и столкнулся со стоящим грузовиком «Хино», за рулем которого находился водитель 1989 г.р.В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров: мужчина 1964 г.р., мужчина 1967 г.р., мужчина 1968 г.р. и мужчина 1971 г.р.В настоящее время проверку обстоятельств произошедшего проводит и прокуратура Владимирской области.ФОТО/ВИДЕО: УМВД России по Владимирской области