В результате аварии, которая произошла ночью в Собинском районе, до приезда скорой помощи скончался...

В результате аварии, которая произошла ночью в Собинском районе, до приезда скорой помощи скончался 26-летний пассажир автомобиля "ГАЗ". Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, водитель отечественного авто 1973 г.р., при движении со стороны Москвы в сторону Владимира превысил безопасную скорость движения и не учел погодные условия. В результате автомобилист потерял контроль за движением и врезался в стоящий впереди полуприцеп «Тонар» в составе автомобиля «Мерседес», под управлением водителя 1982 года рождения.Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.ФОТО: УМВД России по Владимирской области