Накануне вечером в деревне Ярцево Селивановского района спасатели ликвидировали крупный пожар...

Накануне вечером в деревне Ярцево Селивановского района спасатели ликвидировали крупный пожар площадью 98 кв.м.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение кровли дома и сарая. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и конструкции дома и сарая. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 4 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области