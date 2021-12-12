В Москве сегодня открывается масштабная международная выставка Искусство куклы. Сотни художников...

В Москве сегодня открывается масштабная международная выставка "Искусство куклы". Сотни художников и 12 стран мира представят свои лучшие произведения. И как приятно, что среди них будет наша, владимирская мастерица Елена Дьячкова. Художница выставляет сразу 5 своих удивительных творений. Давайте любоваться и пожелаем Елене новой победы!Гусь Себастьян с первого взгляда напоминает известного детектива - Шерлока Холмса. У него есть миниатюрное пенсне, характерный головной убор...и самые модные ботинки.-Это перчаточная замша. Резиновое основание, чтобы был более интересный образ, я решила их сделать с гвоздиками.Это уже третья будуарная кукла в коллекции владимирской художницы Елены Дьячковой. Расположился Себастьян вот в таком необычном кресле, его называют креслом - привратником. По своей форме оно напоминает яйцо. И неслучайно, создавая своих кукол, Елена вдохновляется ювелирными изделиями Карла Фаберже.Елена Дьячкова, художник авторский куклы и арт-пряника: «Это работа представляет собой кресло скорлупу. Это белое кожаное кресло с одуванчиками из холодного фарфора, шерсти, фомиерана, шелковыми бархатными листьями... Вот. И мне хотелось создать такое ощущение дрожание, словно ветер. Не просто статика, а чтобы была игра. Работа называется счастливчик, здесь можно найти четырехлистный клевер».И его уже нашел сам Себастьян! Сделал из четырехлистного клевера вот такую вот брошь. С тех пор гусю во всем сопутствует удача. Ещё одна отсылка к ювелирным работам Фаберже - подвески в виде землянички. Их можно найти в траве с одуванчиками.-Вот эти, например, уже немножечко облетели. Словно дуешь и вот они пошли сюда и также с той стороны.Елена Дьячкова, художник авторский куклы и арт-пряника: «Всегда очень интересно, когда непросто можно на неё посмотреть, но можно с ней и контактировать. Например, у будуарной куклы подвижна голова и есть разные сценарии, как Себастьян может на тебя посмотреть, например, он может развернуться, можно убрать цветок. Можно Себастьяна посадить совершенно по-другому».Хотя Гусь и модник, житель он деревенский, узнать это можно хорошо присмотревшись к пейзажу у него за спиной.-Само кресло во всех сериях - это натуральный бук. Сделано оно по всем технологиям.И, создав несколько миниатюрных вариантов, Елена решилась сделать кресло в натуральную величину. Теперь очутиться в сказке можно в буквальном смысле. Вместе с Маленьким принцем и Лисенком.Елена Дьячкова, художник авторский куклы и арт-пряника: «Снаружи оно охристового оттенка, а внутри благородный синий цвет, цвет неба. Мне хотелось передать ощущение сказки. Подушка выполнена в зеленом цвете, словно бы сидишь на траве».Арт-кресло Елены словно волшебное - всё переливается. Неудивительно, ведь на его спинке - звездное небо, на которое можно любоваться часами. Здесь и созвездия, и падающие звезды. Дополняют композицию стихи Елены. А вот ещё одно арт-кресло - "Английский сад". С первого взгляда, кажется, что сделано оно из живых цветов. На листьях ещё даже сохранились капельки росы, но всё это Елена сделала сама. Присмотревшись , можно увидеть и жителей сада. Все они сделаны из латуни. И у каждого из них своя роль в композиции.-Мы смотрим на эту корягу, увидели лягушку. И дальше, идя по ней, у нас следующий сценарий колибри, пьющая из цветка, потом мы видим уже жучка, ползущего по этой коряге.Внутри кресла поселились ласточки, как символ нового дня. Продумана каждая деталь. На куполе "Английского сада" - корона. В таком кресле и правда должна сидеть только принцесса. На международной выставке "Искусство кукол" в Москве Елена представит сразу несколько своих работ, в их числе и счастливчик Гусь Себастьян. Будем надеяться, что Елене он принесет удачу. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"