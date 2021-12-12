В Москве сегодня открывается масштабная международная выставка Искусство куклы. Сотни художников...
В Москве сегодня открывается масштабная международная выставка "Искусство куклы". Сотни художников и 12 стран мира представят свои лучшие произведения. И как приятно, что среди них будет наша, владимирская мастерица Елена Дьячкова. Художница выставляет сразу 5 своих удивительных творений. Давайте любоваться и пожелаем Елене новой победы!
Гусь Себастьян с первого взгляда напоминает известного детектива - Шерлока Холмса. У него есть миниатюрное пенсне, характерный головной убор...и самые модные ботинки.
-Это перчаточная замша. Резиновое основание, чтобы был более интересный образ, я решила их сделать с гвоздиками.
Это уже третья будуарная кукла в коллекции владимирской художницы Елены Дьячковой. Расположился Себастьян вот в таком необычном кресле, его называют креслом - привратником. По своей форме оно напоминает яйцо. И неслучайно, создавая своих кукол, Елена вдохновляется ювелирными изделиями Карла Фаберже.
Елена Дьячкова, художник авторский куклы и арт-пряника: «Это работа представляет собой кресло скорлупу. Это белое кожаное кресло с одуванчиками из холодного фарфора, шерсти, фомиерана, шелковыми бархатными листьями... Вот. И мне хотелось создать такое ощущение дрожание, словно ветер. Не просто статика, а чтобы была игра. Работа называется счастливчик, здесь можно найти четырехлистный клевер».
И его уже нашел сам Себастьян! Сделал из четырехлистного клевера вот такую вот брошь. С тех пор гусю во всем сопутствует удача. Ещё одна отсылка к ювелирным работам Фаберже - подвески в виде землянички. Их можно найти в траве с одуванчиками.
-Вот эти, например, уже немножечко облетели. Словно дуешь и вот они пошли сюда и также с той стороны.
Елена Дьячкова, художник авторский куклы и арт-пряника: «Всегда очень интересно, когда непросто можно на неё посмотреть, но можно с ней и контактировать. Например, у будуарной куклы подвижна голова и есть разные сценарии, как Себастьян может на тебя посмотреть, например, он может развернуться, можно убрать цветок. Можно Себастьяна посадить совершенно по-другому».
Хотя Гусь и модник, житель он деревенский, узнать это можно хорошо присмотревшись к пейзажу у него за спиной.
-Само кресло во всех сериях - это натуральный бук. Сделано оно по всем технологиям.
И, создав несколько миниатюрных вариантов, Елена решилась сделать кресло в натуральную величину. Теперь очутиться в сказке можно в буквальном смысле. Вместе с Маленьким принцем и Лисенком.
Елена Дьячкова, художник авторский куклы и арт-пряника: «Снаружи оно охристового оттенка, а внутри благородный синий цвет, цвет неба. Мне хотелось передать ощущение сказки. Подушка выполнена в зеленом цвете, словно бы сидишь на траве».
Арт-кресло Елены словно волшебное - всё переливается. Неудивительно, ведь на его спинке - звездное небо, на которое можно любоваться часами. Здесь и созвездия, и падающие звезды. Дополняют композицию стихи Елены. А вот ещё одно арт-кресло - "Английский сад". С первого взгляда, кажется, что сделано оно из живых цветов. На листьях ещё даже сохранились капельки росы, но всё это Елена сделала сама. Присмотревшись , можно увидеть и жителей сада. Все они сделаны из латуни. И у каждого из них своя роль в композиции.
-Мы смотрим на эту корягу, увидели лягушку. И дальше, идя по ней, у нас следующий сценарий колибри, пьющая из цветка, потом мы видим уже жучка, ползущего по этой коряге.
Внутри кресла поселились ласточки, как символ нового дня. Продумана каждая деталь. На куполе "Английского сада" - корона. В таком кресле и правда должна сидеть только принцесса. На международной выставке "Искусство кукол" в Москве Елена представит сразу несколько своих работ, в их числе и счастливчик Гусь Себастьян. Будем надеяться, что Елене он принесет удачу. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"