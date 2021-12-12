Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 111 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 декабря выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 66 человек. Ещё 39 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 36 - в Ковровском, 29 - в Гусь-Хрустальном, 23 - в Александровском, 15 - в Кольчугинском, 14 - в Суздальском, 12 - в Петушинском районах. По 9 инфицированных прибавилось в Юрьев-Польском и Вязниковском, 8 - в Собинском, по 7 - в Селивановском, Киржачском и Камешковском районах, по 6 - в Меленковском районе и Гороховце, а также 2 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 111 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 719 случаев во Владимире, 8747 - в Гусь-Хрустальном районе, 8463 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.